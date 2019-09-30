الان تتابع ارتفاع الحساب الجاري للمملكة إلى نحو 89.61 مليار ريال والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: انخفض الاحتياطي العام للمملكة العربية السعودية خلال شهر آب/ أغسطس الماضي بنحو 6ر1 مليار ريال، ليصل إلى 496 مليار ريال، مقارنة بشهر تموز/ يوليو الماضي. وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة المالية السعودية، اليوم الاثنين، ارتفاع الحساب الجاري للدولة خلال شهر أغسطس الماضي إلى نحو 61ر89 مليار ريال بارتفاع قدره 3ر25 مليار ريال، وذلك مقارنة بشهر يوليو الماضي.

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