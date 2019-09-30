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رياح نشطة وأمطار رعدية على العاصمة المقدسة

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جدة - خالد شويل - واس (جدة)

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم, من رياح سطحية نشطة، وسُحب رعدية، على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة, يشمل محافظات جدة، وخليص، ورابغ.

كما نبّهت الهيئة من نشاطٍ في الرياح، وأتربة مُثارة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على الخرمة، وتربه، والمويه، ورنية، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 8 من مساء اليوم .


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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