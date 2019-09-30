شكرا لقرائتكم خبر عن رياح نشطة وأمطار رعدية على العاصمة المقدسة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (جدة)نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم, من رياح سطحية نشطة، وسُحب رعدية، على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة, يشمل محافظات جدة، وخليص، ورابغ.
كما نبّهت الهيئة من نشاطٍ في الرياح، وأتربة مُثارة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على الخرمة، وتربه، والمويه، ورنية، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 8 من مساء اليوم .
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