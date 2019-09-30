القيادة تهنئ رئيس الصين بالذكرى السبعين لتأسيس بلاده

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - جدة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة للرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

Advertisements

وأشاد بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للسيد لي كيتشيانغ، رئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية، بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.