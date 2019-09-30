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سقطت -قبل قليل- تحت قبة مجلس الشورى توصية تقدم بها عددٌ من الأعضاء؛ طالبوا وزارة الداخلية بتطوير اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية السعودية ومراجعتها؛ ليتمكن أبناء المواطنات المتزوجات من غير سعوديين من الحصول على الإقامة الدائمة دون رسوم مالية وإجراءاتٍ معقدة وطويلة، لكن التوصية سقطت اليوم بعد أن وافق عليها ٧٤ عضواً فقط.
وتقدم الأعضاء بعددٍ من المسوغات جاء فيها تعزيز وحدة الأسرة والتماسك الأسري وحماية النسيج الاجتماعي ورفع الأضرار المعنوية والعملية التي تترتب على عدم حصول أبناء المواطنة المتزوجة من غير سعودي على الإقامة الدائمة.
30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441 11:26 AM
قدّموا عدداً من المسوغات منها تعزيز وحدة الأسرة
سقطت -قبل قليل- تحت قبة مجلس الشورى توصية تقدم بها عددٌ من الأعضاء؛ طالبوا وزارة الداخلية بتطوير اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية السعودية ومراجعتها؛ ليتمكن أبناء المواطنات المتزوجات من غير سعوديين من الحصول على الإقامة الدائمة دون رسوم مالية وإجراءاتٍ معقدة وطويلة، لكن التوصية سقطت اليوم بعد أن وافق عليها ٧٤ عضواً فقط.
وتقدم الأعضاء بعددٍ من المسوغات جاء فيها تعزيز وحدة الأسرة والتماسك الأسري وحماية النسيج الاجتماعي ورفع الأضرار المعنوية والعملية التي تترتب على عدم حصول أبناء المواطنة المتزوجة من غير سعودي على الإقامة الدائمة.
، "الشورى" يُسقط توصية منح الإقامة الدائمة لأبناء المواطنات دون رسوم ،
المصدر : الخليج 365
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