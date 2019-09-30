، عضو نيابة سابق: حماية حقوق الأفراد وحرياتهم أُسس ثابتة تلتزم بها المملكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: لائحة الذوق العام جاءت لتُحقق مصالح الوطن وتحفظ حريات المواطنين والمقيمين أكد عضو النيابة العامة سابقًا الأستاذ المساعد في قسم القانون بجامعة الحدود الشمالية الدكتور ذياب المخلفي، أن حماية حقوق الأفراد وحرياتهم من الأسس والواجبات الثابتة التي تلتزم بها المملكة العربية السعودية بشكل صارم؛ فقد نص النظام الأساسي للحكم في المادة السادسة والعشرين على: "تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية" فالحقوق والحريات في المملكة مكفولة بمجموعة كبيرة من الأنظمة والقوانين التي تتولى حمايتها وتحول دون المساس بها أو تقييدها.

وأضاف "المخلفي" في حديثه لـ"الخليج 365": لذلك تحرص الدولة على تطوير الأنظمة والقوانين التي تهدف إلى تحقيق مصالح الوطن وتحفظ حقوق وحريات المواطنين والمقيمين، وتعمل على منع أي فعل أو تصرف أو سلوك يتعارض مع مبادئنا الإسلامية وقيمنا العربية وهويتنا وتقاليدنا الوطنية أو ينافي الذوق العام، ومن هذا المنطلق صدرت لائحة المحافظة على الذوق العام التي تهدف في الأساس إلى ضبط بعض السلوكيات المرفوضة والتي تخالف المبادئ وقيم المجتمع وعاداته؛ فحددت بعض السلوكيات والتصرفات التي لا يقبلها المجتمع، ويطالب بمعاقبة مرتكبها لردعه عن تكرار ذلك.

وتابع "المخلفي": من المؤكد أن تطبيق هذه اللائحة بصرامة، وتنفيذ عقوباتها سوف يكون له الأثر الكبير في الحيلولة دون ارتكاب أي سلوكيات أو أفعال قد تؤدي إلى تشويه صورة المجتمع السعودي أمام العالم، أو تثير اشمئزاز أفراد هذا المجتمع أو الزائرين والسياح؛ خصوصًا وأن المملكة مضت قُدُمًا في سياسة الانفتاح على العالم، وترحّب بالسياح القادمين من أرجاء العالم، ومع ذلك فإنهم مطالبون باحترام مبادئ المجتمع السعودي وقيمه وثقافته وأنظمته ومن ضمنها لائحة المحافظة على الذوق العام.

وأكمل: ومن الملاحظ أن اللائحة تقيد بعض التصرفات والسلوكيات التي ترتكب في الأماكن العامة فقط؛ فقد نصت المادة الثانية منها على: (تسري اللائحة على كل من يرتاد الأماكن العامة) أما الأشخاص في أماكنهم الخاصة فلهم الحرية في تصرفاتهم وسلوكياتهم، فالحقوق والحريات الشخصية مكفولة ومحمية في الشريعة والأنظمة ولا يجوز المساس بها أو تقييدها.

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441 11:06 AM قال: لائحة الذوق العام جاءت لتُحقق مصالح الوطن وتحفظ حريات المواطنين والمقيمين Advertisements عضو نيابة سابق: حماية حقوق الأفراد وحرياتهم أُسس ثابتة تلتزم بها المملكة عضو نيابة سابق: حماية حقوق الأفراد وحرياتهم أُسس ثابتة تلتزم بها المملكة أكد عضو النيابة العامة سابقًا الأستاذ المساعد في قسم القانون بجامعة الحدود الشمالية الدكتور ذياب المخلفي، أن حماية حقوق الأفراد وحرياتهم من الأسس والواجبات الثابتة التي تلتزم بها المملكة العربية السعودية بشكل صارم؛ فقد نص النظام الأساسي للحكم في المادة السادسة والعشرين على: "تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية" فالحقوق والحريات في المملكة مكفولة بمجموعة كبيرة من الأنظمة والقوانين التي تتولى حمايتها وتحول دون المساس بها أو تقييدها.

وأضاف "المخلفي" في حديثه لـ"الخليج 365": لذلك تحرص الدولة على تطوير الأنظمة والقوانين التي تهدف إلى تحقيق مصالح الوطن وتحفظ حقوق وحريات المواطنين والمقيمين، وتعمل على منع أي فعل أو تصرف أو سلوك يتعارض مع مبادئنا الإسلامية وقيمنا العربية وهويتنا وتقاليدنا الوطنية أو ينافي الذوق العام، ومن هذا المنطلق صدرت لائحة المحافظة على الذوق العام التي تهدف في الأساس إلى ضبط بعض السلوكيات المرفوضة والتي تخالف المبادئ وقيم المجتمع وعاداته؛ فحددت بعض السلوكيات والتصرفات التي لا يقبلها المجتمع، ويطالب بمعاقبة مرتكبها لردعه عن تكرار ذلك.

وتابع "المخلفي": من المؤكد أن تطبيق هذه اللائحة بصرامة، وتنفيذ عقوباتها سوف يكون له الأثر الكبير في الحيلولة دون ارتكاب أي سلوكيات أو أفعال قد تؤدي إلى تشويه صورة المجتمع السعودي أمام العالم، أو تثير اشمئزاز أفراد هذا المجتمع أو الزائرين والسياح؛ خصوصًا وأن المملكة مضت قُدُمًا في سياسة الانفتاح على العالم، وترحّب بالسياح القادمين من أرجاء العالم، ومع ذلك فإنهم مطالبون باحترام مبادئ المجتمع السعودي وقيمه وثقافته وأنظمته ومن ضمنها لائحة المحافظة على الذوق العام.

وأكمل: ومن الملاحظ أن اللائحة تقيد بعض التصرفات والسلوكيات التي ترتكب في الأماكن العامة فقط؛ فقد نصت المادة الثانية منها على: (تسري اللائحة على كل من يرتاد الأماكن العامة) أما الأشخاص في أماكنهم الخاصة فلهم الحرية في تصرفاتهم وسلوكياتهم، فالحقوق والحريات الشخصية مكفولة ومحمية في الشريعة والأنظمة ولا يجوز المساس بها أو تقييدها. الكلمات المفتاحية

، عضو نيابة سابق: حماية حقوق الأفراد وحرياتهم أُسس ثابتة تلتزم بها المملكة ،

المصدر : الخليج 365

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