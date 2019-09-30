١٤ يوم – من العروض الأكبر| عروض كارفور السعودية حتى 8 أكتوبر 2019 – 9 صفر 1441 تخفيضات...

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عروض كارفور السعودية | ١٤ يوم من العروض الأكبر والأوفر | حتى ٨ أكتوبر ٢٠١٩ – 9 صفر 1441

أحدث عروض كارفور السعودية أكتوبر 2019

تبدأ عروض كارفور السعودية لمدة 14 يوم بجميع فروعها بالمملكة من يوم ٢٦ محرم 1441 وحتى ٩ صفر 1441 هجرية على الأجهزة الإلكترونية والعديد من السلع الغذائية التي يطلبها كل منزل، ومن هذه العروض:

14 يوم من العروض من 25 سبتمبر حتى 8 أكتوبر 2019

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