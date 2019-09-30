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١٤ يوم – من العروض الأكبر| عروض كارفور السعودية حتى 8 أكتوبر 2019 – 9 صفر 1441 تخفيضات...

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14 يوم من العروض من 25 سبتمبر حتى 8 أكتوبر 2019 الحق على عروض الأكبر والأوفر ولمدة ١٤ يومًا من كارفور  بين ٢٦ محرم و٩ صفر#عروض #كارفور_ عروض كارفور السعودية  اليوم عروض اعرف وشاهد واقوي عروض كارفور السعودية اغتنم الفرصة تسعى إدارة كارفور السعودية بتوفير أحدث العروض والخصومات التي تحظى بإقبال كثيف من مواطنين المملكة العربية السعودية، تهدف سلاسل كارفور وهايبر ماركت بتقديم كافة مستلزمات الأسرة السعودية من أول السلع الغذائية حتى الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وجميعها من أفضل الماركات العربية والأوروبية.

 

عروض كارفور السعودية | ١٤ يوم من العروض الأكبر والأوفر | حتى ٨ أكتوبر ٢٠١٩ – 9 صفر 1441

أحدث عروض كارفور السعودية أكتوبر 2019

تبدأ عروض كارفور السعودية لمدة 14 يوم  بجميع فروعها بالمملكة من يوم  ٢٦ محرم 1441  وحتى ٩ صفر  1441 هجرية على الأجهزة الإلكترونية والعديد من السلع الغذائية التي يطلبها كل منزل، ومن هذه العروض:

14 يوم من العروض من 25 سبتمبر حتى 8 أكتوبر 2019

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