ولي العهد يعلق بشأن إيقاف 12 ناشطة.. ويرد على مزاعم تعذيب محتجزة وهذا ما أكده بشأنها- فيديو

قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إن المملكة دولة تحكمها القوانين، وذلك في رده على مذيعة برنامج “60 دقيقة”، الذي بثته شبكة “CBS” الإخبارية الأمريكية، فجر الإثنين.

ووجهت المذيعة سؤالا لـ “ولي العهد” قائلة:”اسمح لي أن أسألك عن القضايا المحلية، حقوق المرأة، منذ أن تحدثنا آخر مرة باتت المرأة تقود في السعودية وحصلت على المزيد من الحقوق بشكل عام، ولكن هناك حوالي اثني عشر ناشطة تم احتجازهن لأكثر من عام، لماذا وضعوا في السجن؟- فأجاب عليها: ‎‎المملكة العربية السعودية دولة تحكمها القوانين، وقد لا أتفق مع بعض هذه القوانين لكن طالما أنها قوانين موجودة اليوم يجب احترامها حتى يتم إصلاحها.

وطرحت المذيعة سؤالا آخر قائلة: هل حان الوقت لإطلاق سراحها؟ ورد ولي العهد قائلا: “القرار هذا ليس عائدا لي، إنه عائد للمدعي العام”.

وتابعت المذيعة قائلة: تقول أسرتها إنها تعرضت للتعذيب في السجن، هل هذا صحيح؟ وأجاب ولي العهد: “إذا كان هذا الأمر صحيحًا فهو بشع جدًا، الإسلام يحرم التعذيب، قوانين المملكة العربية السعودية تحرم التعذيب، النفس البشرية تحرم التعذيب، وأنا بنفسي سأقوم بمتابعة هذا الأمر”.

وسألت المذيعة “ولي العهد” قائلة:هل ستتابع ذلك شخصيًا؟، فأجاب عليها قائلا: “بلا شك”.