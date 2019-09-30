عاجل اليمن : صحيفة سعودية تعلن استدعاء توكل كرمان وتكليفها بمهمة جديدة (تفاصيل)

شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة سعودية تعلن استدعاء توكل كرمان وتكليفها بمهمة جديدة (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وسائل إعلام سعودية أن حكومتي قطر وتركيا استدعت الناشطة اليمنية “توكل كرمان” بتاريخ 24 سبتمبر الجاري في قصر “الوجبة” بالدوحة؛ بهدف الاستماع لنتائج لقاءاتها في الاجتماع السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل بالمكسيك.

ونقلت صحيفة سبق، السعودية عن مصادرها، أن الحكومة القطرية كلفت توكل كرمان بالمشاركة والتنسيق للحملة المقررة لإثارة موضوع المواطن السعودي جمال خاشقجي، والتشكيك بنزاهة القضاء السعودي، ودعم المواطنين المغرر بهم بالخارج لوجستياً وإعلامياً.

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وأشارت إلى أن توكل كرمان تخطط لاستغلال جائزة “نوبل” للسلام وتوظيفها لخدمة الأطماع التركية والأجندات القطرية، وبحسب المصادر تم تكليف توكل كرمان بالاستعانة بشخصيات حقوقية وحاصلة على جوائز دولية لعقد عدة مؤتمرات بشكل متزامن في عدة دول، إلى جانب استضافة برامج حوارية تناقش الموضوع في عدة منصات.

وتابعت : تستعد “كرمان” وما يسمى بـ”ديوان لندن” المدعوم قطرياً للإشراف على عدد من الوقفات الاحتجاجية أمام سفارات المملكة في عدة دول، بدعم مالي من قطر وتخطيط من تركيا.

وبحسب المصادر المقربة من حكومة “الحمدين” تستعد قطر وتركيا بتنفيذ هجمات إلكترونية عن طريق جماعات قرصنة تم التنسيق معها، تستهدف مواقع حكومية في المملكة لوضع صور للمواطن جمال خاشقجي، وفقًا لصحيفة "سبق السعودية.

وأضافت: كما تم تكليف عدد من المواطنين المغرر بهم بالخارج بالإشراف على تغطية إعلامية واسعة في مختلف مواقع التواصل ووسائل الإعلام المحسوبة على قطر وحلفائها، مع تداول وسوم في مواقع التواصل الاجتماعي، وإنتاج أفلام ومقاطع وبثّها في وسائل التواصل بعدة لغات.