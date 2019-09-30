عاجل اليمن : عاجل: الديوان الملكي يعلن رسميًا إصابة الملك .. وولي العهد يتولى زمام الأمور في المملكة (تفاصيل طارئة)

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عدن - ياسمين التهامي - أعلن الديوان الملكي في بيان، الأحد، تعرض العاهل المغربي الملك محمد السادس بالتهاب فيروسي حاد في الرئتين، وفق ما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء.

وجاء في البيان: "تعرض صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، لالتهاب الرئتين الفيروسي الحاد. ولهذا السبب، فقد أوصى الطبيب الخاص لجلالة الملك بخلود جلالته لفترة راحة طبية لبضعة أيام".

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وكان الملك المغربي يعتزم السفر إلى فرنسا للمشاركة في تشييع الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، الذي توفي في 26 سبتمبر الجاري عن 86 عاما.

وسينوب عن الملك محمد السادس للمشاركة في جنازة شيراك، ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وفق ما ذكر البيان.