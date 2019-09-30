عاجل اليمن : بعد ساعات من مقتل عبدالعزيز الفغم .. تعيين حارس جديد للملك سلمان .. شاهد من يكون وما رتبته؟ (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ساعات من مقتل عبدالعزيز الفغم .. تعيين حارس جديد للملك سلمان .. شاهد من يكون وما رتبته؟ (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت عدة حسابات، على موقع ”تويتر“، اليوم الأحد، أنباء تفيد بتعيين عبدالله الفغم في موقع شقيقه الراحل عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقتل اللواء عبدالعزيز الفغم، في مدينة جدة؛ إثر خلاف بينه وبين صديق له في منزل أحد أصدقائه، فيما أعلنت الشرطة اسم القاتل، وهو ممدوح بن مشعل آل علي.

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[email protected] تعيين العقيد عبدالله بداح الفغم حارساً شخصياً للملك سلمان بن عبدالعزيز خلفاً لأخيه

المرحوم بإذن الله اللواء #عبدالعزيز__بداح_الفغم https://twitter.com/faisl6666/status/1178269765292433408/photo/1 ٢ https://twitter.com/faisl6666/status/1178269765292433408 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

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تعيين العقيد عبدالله بداح الفغم حارساً شخصياً للملك سلمان بن عبدالعزيز خلفاً لأخيه

المرحوم بإذن الله اللواء #عبدالعزيز__بداح_الفغم — 🇸🇦. (@966_mbs) September 29, 2019

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