عاجل اليمن : مجتهد يفجر قنبلة بشأن مقتل حارس الملك سلمان ‘‘عبدالعزيز الفغم’’ وينسف الرواية الرسمية ويكشف ما يجري خلف الكواليس في القصر الملكي

شكرا لقرائتكم خبر عن مجتهد يفجر قنبلة بشأن مقتل حارس الملك سلمان ‘‘عبدالعزيز الفغم’’ وينسف الرواية الرسمية ويكشف ما يجري خلف الكواليس في القصر الملكي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال حساب "مجتهد"، الذي دأب على نشر تسريبات من داخل أروقة النظام السعودي، على حسابه بموقع "تويتر": إن "الفغم كان في القصر وقت الحادث وليس مع صديق"، كما تحدثت حسابات غير رسمية.

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وأوضح أن محمد بن سلمان (ولي العهد) يعتبر "الفغم من الحرس القديم الموالي لآل سعود عموماً"، مؤكداً أن الأخير "لا يثق بإخلاصه له شخصياً".

وكشف أن بن سلمان "ردد أكثر من مرةٍ رغبته في إبعاده عن موقعه الحالي"، في رواية تتفق مع ما ذكره المعارض السعودي محمد المسعري، عندما وجَّه تحذيراً إلى حارس الملك من نية ولي العهد تصفيته جسدياً.

واستهجن "مجتهد" ما ذكره حساب "بن عويد" (غير رسمي) على "تويتر"، متسائلاً: "من أعطاه حق نشر هذه المعلومة سواء كانت صحيحة أو كاذبة؟"، ثم أكد أنَّ نشر هذه المعلومات على هذا الحساب يُعد "جزءاً من ترتيب قتل الفغم".

وكان حساب "بن عويد" على "تويتر" قد أعلن أن "الفغم قُتل، مساء السبت، في منزل صديقه فيصل السبتي، حيث تم إطلاق النار من صديق آخر سابق له، بعد اقتحام المنزل، بسبب خلاف شخصي بينهما"، قبل أن "يشتبك الجاني مع الجهات الأمنية في الخارج ويلقى مصرعه على الفور"، على حد قوله.