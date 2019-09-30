شاهد.. لقطاتٌ لم تعرض من قبل للحظات الأولى للهجوم على معملي “أرامكو”

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. كشفت لقطات تعرض لأول مرة -أذاعها برنامج إخباري على قناة CBS الأمريكية- اللحظات الأولى للاعتداء على معملي أرامكو في بقيق وخريص، الذي وقع السبت 14 سبتمبر الجاري.

وأظهرت اللقطات التي بثها برنامج “60دقيقة” الانفجارات التي حدثت نتيجة مهاجمة المعملين بعدد من الطائرات المسيرة وصواريخ كروز، وهو ما كشفت عنه لاحقا الجهات المعنية في المملكة، وتسبب في أضرار في المعملين.

وأوضح مقطع الفيديو أيضا محاولات إطفاء الحرائق التي اندلعت عقب الهجوم، والتي شرع فيها مختصون مباشرة، في محاولة للسيطرة على الحريق منعا لامتداده إلى مواقع أخرى في الموقع.





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