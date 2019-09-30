شاهد.. الرجل العنكبوت يتسلق مبنى ارتفاعه 153 مترًا خلال 20 دقيقة

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تمكن ألين روبير، 57 عامًا، الملقب بـ الرجل العنكبوت الفرنسي- من تسلق مبنى سكايبر في مدينة فرانكفورت الألمانية الذي يبلغ ارتفاعه 153 مترًا خلال 20 دقيقة فقط.

لكن عقب عودته إلى الأرض احتجزه عناصر الشرطة واقتادوه من الموقع.



