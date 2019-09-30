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. تنوي “أبل” عرض أفلام منجزة أصلا لخدمتها للبث التدفقي، في دور السينما على ما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تكشف عن هويتها قولها إن “أبل” تأمل أن يوفر عرض الأفلام في دور السينما شهرة أكبر للمنصة، ويساعد في استقطاب نجوم من أوساط السينما.

ولم ترد “أبل” على اتصالات وكالة “فرانس برس” للحصول على تأكيد.

ويسمح عرض الأفلام في صالات السينما بالحصول على جوائز سينمائية. فقد فازت الشركتان الرائدتان في مجال البث التدفقي “نتفليكس” و”أمازون برايم” بجوائز عن أفلام أصلية عرضت في قاعات السينما.

وتبدأ خدمة “أبل تي في” في الأول من نوفمبر في أكثر من 100 بلد بسعر 4.99 دولار شهريا، مع عدد محدود من البرامج الأصلية في البداية، إلا أنها وعدت بإنتاج عدد أكبر من هذه الأعمال مع الوقت.

وسعر الاشتراك في هذه الخدمة أقل من خدمة “ديزني +” المقررة في منتصف نوفمبر بسعر 6.99 دولار، ومن “نتفليكس”.





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كانت هذه تفاصيل خبر “أبل تي في” تنطلق في نوفمبر بسعر 4.99 دولار شهريا لأكثر من مئة بلد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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