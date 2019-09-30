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يحتوى الآن تطبيق متجر جوجل بلاي على عدد لا بأس به من ميزات التقيّد بالتطبيقات، بحيث يمكنك الانضمام إلى البرامج التجريبية الخاصة بأي تطبيق يدعم ذلك.

كذلك، هناك خيار إضافة تطبيقات لقائمة أمنياتك، وحتى التسجيل المسبق للحصول على إشعارات عند إصدار التطبيقات والألعاب، وما إلى ذلك.

متجر جوجل بلاي يضم الآن خيار لترك جميع برامج بيتا وإلغاء التسجيل المسبق بنقرة واحدة

متجر جوجل بلاي يضم الآن خيار لترك جميع برامج بيتا وإلغاء التسجيل المسبق بنقرة واحدة

ولكن إن كنت تريد مسح كل هذه الإعدادات في وقت واحد وبنقرة واحدة، فستتمكن الآن من ذلك، حيث أصبح قسم “تفضيلات جوجل بلاي” الجديد في إعدادات التشغيل مرئيًا لبعض المستخدمين، وفي الداخل ستجد خيارات المسح بنقرة واحدة.

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ويمكن الاستعانة بهذه الخيارات بالقيام بالتالي:

مسح قائمة أمنياتك من التطبيقات.

ترك جميع برامج البيتا المُسجّل فيها.

إلغاء التسجيل لجميع الأحداث القادمة.

إزالة جميع التسجيلات المسبقة للتطبيقات والألعاب.

أما في السابق، فكان لابد من الإدارة على أساس كل نقطة، على سبل المثال، لإدارة قائمة الأمنيات يكون عبر تحديد “قائمة الأمنيات” من القائمة الجانبية.

متجر جوجل بلاي يضم الآن خيار لترك جميع برامج بيتا وإلغاء التسجيل المسبق بنقرة واحدةmore

متجر جوجل بلاي يضم الآن خيار لترك جميع برامج بيتا وإلغاء التسجيل المسبق بنقرة واحدةmore

أيضًا، للحصول على جميع برامج البيتا التي سجّلت فيها، ستنتقل إلى تبويب جميع التطبيقات ومن ثم خيار بيتا، أما الآن، فالفرق الوحيد، أنه يمكِنُكَ مسح جميعها في عدد قليل من النقرات.

أخيرًا، هذا الخيار متاح حاليًا لعدد محدود من المستخدمين، لذلك ستنتظر أيامًا أو أسابيع أخرى لكي تُلاحظ وجوده بتطبيق المتجر.



