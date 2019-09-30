تعرف على “مقارئ” منصة المقرأة الإلكترونية التي تسهل تعليم وتعلُم القرآن الكريم

︎ :



.

بينما تتنوع منصات التعليم الإلكترونية في مختلف المجالات، فإن القرآن الكريم يظل جزءًا أساسيًا لتعليمه وتعلمه من خلال استخدام تقنيات الإنترنت لتسهيل العملية على المهتمين بقراءة القرآن حول العالم في أي وقت وأي مكان.

تأتي منصة مقارئ لتقديم نظام إدارة تعليم القرآن بالاعتماد بشكل كامل على الويب والتطبيقات الذكية بما يخدم ويتناسب مع متطلبات إدارة المقارئ القرآنية. كما أنها تقدم أحدث تقنيات نقل الصوت عبر بروتوكولات الإنترنت (VoIP) وذلك لضمان جودة الصوت ونقاءه خلال القراءة. بجانب تقديمها خيارات البحث عن طريق محرك خاص لتسهيل وصول الطلاب للمقرأة المناسبة.

وبهذا، فإن مقارئ توفر نظامًا يجمع بين الراغبين بالتعليم والراغبين بالتعلم “الطلاب”، ليختصر الطريق التقني على جميع الجهات بناء مقرأة قرآنية خاصة بهم، وهو ما يساهم في تخفيض التكلفة على جميع الأطراف.

وينقسم نظام مقارئ إلى قسمين، هما:

المقرأة أو الأكاديمية: ويتم طلبها عن طريق الجهات الراغبة بتعليم القرآن القريم، ويتم تجهيزها لهم وفق طلبهم واحتياجهم مقابل رسوم مادية مخفضة، وتقوم الجهة الطالبة بإدارة الأكاديمية والمشايخ والطلاب وتسجيلهم وتسميعهم، بحيث يكون لكل جهة مقرأة أو أكاديمية خاصة بهم ومستقلة بشكل كامل. حيث تتكون من موقع ويب، وتطبيقات الجوال.

Advertisements

محرك البحث (المنصة): يمكن للزائر عن طريق الموقع الرسمي البحث عن المقارئ أو الأكاديميات وفق المستويات أو الأوقات أو (مجموعة من الفلاتر)، كما يمكن الإطلاع على تقييم المستخدمين لها وتعليقاتهم عليها.

الوظائف الأساسية في النظام

يتميز نظام منصة مقارئ بتوفير العديد من التسهيلات للطلاب والمدرسين على حد سواء، فبينما يتيح للمدرسين أو الجهة الراغبة بتعليم القرآن إنشاء أكاديمية أو مقرأة خاصة بهم وفقًا لاحتياجاتهم، فإنها توفر للطلاب والراغبين بتعلُم الكتاب الكريم من البحث واختيار المقرأة الأنسب لهم.

الوظائف الخاصة بالطلاب:

البحث عن المقرأة المناسبة حسب معايير البحث المدخلة، مثل الأوقات المتاحة، نوع القراءة (حفظ، تحسين تلاوة .. إلخ)، نوع المقرأة (رجالية، نسائية)، إلى غيرها من الخصائص المتاحة.

التسجيل في المقرأة المختارة. وتحديد موعد المقابلة (إن كانت مشروطة).

عرض المواعيد المتاحة في المقرأة والالتحاق بها.

الدخول إلى الغرفة الصوتية والقراءة على المقرئ.

الاطلاع على نتائج متابعة القراءة، وتقييم المقرئ له.

مراسلة المعلم عبر محادثة نصية فورية.

التواصل مع إدارة المقرأة.

إمكانية تقييم المقرأة من بنود والتعليق، ليظهر تقييمه للآخرين.

الدردشة مع الطلاب الآخرين والمعلم.

الوظائف الخاصة بإدارة المقرأة: (المعلم + مدير النظام)

إضافة مقرأة جديدة، بما تشمله من معلومات تفصيلية عن المقرأة.

تحديد مواعيد المقابلات وإجراءها لطالبي الالتحاق بالمقرأة.

قبول تسجيل المقرئين في المقرأة.

تسجيل المقرئين وربطهم بالمستويات التي يدرسونها.

إدارة الطلاب والمقرئين المسجلين.

إنشاء المستويات وإدارة مواعيد القراءة، وتحديد عدد الطلاب لكل موعد، وإسنادها إلى المقرئين.

ممكن أن تكون المستويات متتابعة أي كل مستوى متطلب للآخر، أو تكون منفصلة تماما.

الاستماع إلى تلاوة الطلاب المسجلين والتواصل معهم صوتياً.

مراسلة الطالب عبر محادثة نصية فورية.

تسجيل نتائج تلاوة الطالب وتقييمه.

تعديلات خفيفة على التصميم.

إصدار شهادات للطلاب.

استعراض تقارير مفصلة للطلاب وحفظهم.

صفحة معلومات عن الأكاديمية.

صفحة أخبار الأكاديمية.

مراسلة إدارة النظام.

استعراض ملفات الطلاب والمشايخ، وتحتوي على المعلومات الشخصية والنشاط في المقرأة.

يُشار أن الموقع سيكون متوافق مع جميع المتصفحات الحديثة، فيما سيتوافق التطبيق مع iOS الإصدار 7 وما بعده، وأندرويد من الإصدار 4 وما بعده.

ويمكن زيار موقع المنصة عن طريق هذا الرابط maqary.com.

