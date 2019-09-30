بعض حملة هواتف شاومي يشتكون من حظرهم في لعبة بوكيمون جو

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ليس بجديد قضية حظر بعض المستخدمين من الألعاب أو الخدمات عبر الإنترنت، وغالبًا ما يتم حظر الحسابات بسبب انتهاك شروط الخدمة أو إرشادات المنتدى أو الغش المباشر. وهنا تعتقد مجموعة من لاعبي بوكيمون جو “Pokémon Go” أنه تم حظرهم لسبب غير متوقع، وهو استخدامهم هواتف من شركة شاومي.

حيث اشتكى الكثير من هذا الحظر، والذي أساسًا يستهدف حملة أجهزة شاومي الذين لم يرتكبوا أي خطأ أثناء اللعب.

وفي هذا السياق، يتوقع العديد من اللاعبين أن إجراءات مكافحة الغش المضمنة في لعبة بوكيمون جو تخطئ في تعريف تطبيق أو نظام فريد من نوعه لهذه الهواتف.

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ويبدو أن مشكلة الحظر تؤثر فقط على أجهزة معينة مثل Redmi Note 5 من شاومي..، ولكن هذا لم يتأكد بعد.

أخيرًا، أبلغ المستخدمون عن حظر يتراوح بين 30 يومًا من الإغلاق أو إغلاق الحساب بشكل دائم بحسب الرسالة التي وصلتهم.

ولحتى هذه اللحظة فإن شركة نيانتيك “Niantic” المطوّرة لـ لعبة Pokémon Go، لم تستجب بعد لنداءات المستخدمين أو تصدر بيانًا حول هذا الشأن توضح فيه أسباب الحظر من اللعبة وإذا ما كانت بسبب استخدامهم لهواتف شركة شاومي أو لسبب مختلف يتعلق باللاعبين أنفسهم.

