الأرصاد: أمطار ورياح مثيرة للغبار على 4 مناطق بالمملكة خلال ساعات

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، إلى تعرُّض عددٍ من المناطق لأمطار وسحب رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية خلال الساعات المقبلة.

وقالت الهيئة: إنَّ منطقتي الباحة «مدينة الباحة، محافظات الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة»، وجازان «جيزان، محافظات أبو عريش، أحد المسارحة، الحرث، الداير، الدرب، الريث، الطوال، العارضة، العيدابي، بيش، صامطة، صبيا، ضمد، فرسان، فيفا، هروب» تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة سطحية.

ومن جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بكل من الباحة وجازان تنبيهاتها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنُّب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

أما منطقتا المدينة المنورة ونجران « شرورة» ، فتشهدان رياحًا نشطة وسحبًا رعدية، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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وفي تقريرها لطقس اليوم الاثنين، توقعت هيئة الأرصاد، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: «نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة».

يمتدّ تأثير الحالة نفسها إلى الأجزاء الساحلية من هذه المناطق، ويتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات المدينة المنورة، في حين يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أنّ حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تتحوّل بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.