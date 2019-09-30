بالفيديو.. أمطار غزيرة تستقبل المصلين والمعتمرين بالحرم المكي

شهد الحرم المكي، ليلة أمس حتى صباح اليوم، زخات من المطر عاش معها المصلون والطائفون والمعتمرون نسائم الرحمة، ورُفعت معها الأيدي بالدعوات.

ونبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، إلى رياح سطحية نشطة وسُحب رعدية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظات جدة، وخليص، ورابغ.

كما نبَّهت الهيئة إلى نشاطٍ في الرياح، وأتربة مُثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على الخرمة، وتربة، والموية، ورنية. وتستمر الحالة حتى الساعة الـ8 من مساء اليوم.

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ومن جانبه، أشار المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف؛ إلى أنه تمت إعادة تمركز وانتشار فرق الإنقاذ ودوريات السلامة والمعدات المساندة في الميادين والمواقع المحددة مسبقًا احترازيًّا.

وأضاف: «تم تمرير البلاغ إلى الجهات المعنية للاستعداد والتهيؤ وتشغيل غرفة التنسيق بحضور مندوبي الطوارئ لدى الجهات ذات العلاقة»، مؤكدًا أنه لم ينجم عن الحالة المطرية أي بلاغات أو وقوع إصابات.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية وتجمُّعات المياه وعن الأجسام المتحركة وغير الثابتة عند هبوب الرياح، ومراعاة احتمالية حدوث جريان للسيول المنقولة والابتعاد عن مسارها.