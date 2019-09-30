أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، أن أي شخص تثبت إدانته في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي سينال جزاءه «دون استثناء وأيًّا كانت وظيفته».
وقال ولي العهد، في حوار مع قناة «cbsnews»، بثته فجر اليوم الاثنين، بتوقيت السعودية، إن ألمًا كبيرًا أصاب السعوديين، خاصة الحكومة.
وتابع ولي العهد موضحًا: «أَنْ أَعْرِفَ ما يفعله ثلاثة ملايين من الموظفين الحكوميين يوميًّا أمر مستحيل.. مستحيل أن يرسل ثلاثة ملايين تقارير يوميًّا إلى رؤسائهم».
كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد لقناة أمريكية: كل مدان بمقتل خاشقجي سينال جزاءه.. دون استثناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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