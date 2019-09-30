معهد «سيبري» الدولي: السعودية أكبر مستورد للأسلحة عالميًّا

كشف معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) اليوم الاثنين، أن المملكة العربية السعودية أكبر مستورد للأسلحة في العالم، فيما جاءت أستراليا في الترتيب الثاني، والصين في المركز الثالث، والهند رابعًا.

وواصلت المملكة العربية السعودية الهيمنة على صدارة قائمة استيراد الأسلحة، فيما قفزت الصين من المركز السادس في عام 2017 إلى المركز الثالث في عام 2018، وتراجعت جارتها الهند من المركز الثاني إلى الرابع.

ذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية «إيه بي سي» أن من المرجح أن مدفوعات عام 2018 لشراء الطائرات الجديدة مثل المقاتلات الهجومية المشتركة، ومشروع الغواصات بقيمة 33 مليار دولار أمريكي؛ قد ساعدت في رفع تصنيف أستراليا، وفقًا لتحليل أجراه مركز الأبحاث السويدي.

وخلال السنوات الأخيرة، ضاعفت أستراليا وارداتها الدفاعية من الطائرات والسفن، وسط تهديد محتمل في المنطقة.

واستمرت الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا في الهيمنة على سوق تصدير الأسلحة في المراكز الأربعة الأولى، في حين قفزت إسبانيا من المركز التاسع في عام 2017 إلى المركز الخامس في عام 2018.