أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، أن إيران هي السبب الرئيس في استمرار الحرب باليمن، وقال إنه إذا أوقفت طهران دعمها لميليشيا الحوثي سيكون الحل السياسي سهلًا للغاية.
وقال ولي العهد: «اليوم نفتح الباب أمام كل المبادرات والحلول السياسية في اليمن ونأمل أن يحدث ذلك عاجلًا»، مؤكدًا أن المملكة تظهر رغبتها في الوصول لحل كل يوم.
وأضاف ولي العهد، في حوار مع «cbsnews» الأمريكية: «نقوم بذلك كل يوم.. لكن نحاول أن نعكس هذا النقاش إلى تنفيذ فعلي على الأرض.. نعتبر إعلان الحوثي منذ أيام وقف إطلاق النار من جانبهم خطوة إيجابية من أجل حوار سياسي».
ورد ولي العهد على سؤال حول أسباب شعوره بالتفاؤل بشأن إنهاء الأزمة في اليمن قائلًا: «كقائد، عليّ أن أشعر بالتفاؤل يوميًّا.. إذا كنتُ متشائمًا عليّ إذًا ترك منصبي والعمل في مكان آخر».
كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد: منفتحون على الحلول السياسية في اليمن.. وإيران العائق الرئيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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