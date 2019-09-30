ولي العهد: الهجوم على بقيق وخريص «حماقة» وإيران تهدد العالم وليس السعودية

قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، إن الهجوم الإرهابي على معامل شركة «أرامكو» في بقيق وخريص استهدف قلب إمدادات الطاقة العالمية، وليس السعودية فقط، واصفًا ما حدث بأنه «حماقة».

وأضاف ولي العهد في حوار مع قناة «cbsnews» الأمريكية: «تسبَّبَ الهجوم في فقدان 5.5% من احتياجات الطاقة العالمية.. احتياجات الولايات المتحدة والصين».

وحول الهدف الاستراتيجي الذي دفع إيران إلى استهداف «أرامكو»؛ قال ولي العهد: «أعتقد أنها حماقة.. لا يوجد هدف استراتيجي.. فقط الأحمق من يستهدف 5% من إمدادات الطاقة العالمية.. الهدف الاستراتيجي الوحيد هو إثبات أنهم حمقى وهذا ما فعلوه»، مشيرًا إلى أنه يتفق مع ما قاله وزير الخارجية الأمريكي عندما وصف ما فعلته إيران بأنه سلوك حرب».

وقال ولي العهد: «نعم بلا شك كان تصرف حرب»، منوهًا إلى أن استيراد السعودية للأسلحة يتسق مع أهميتها والتحديات التي تواجهها، وأوضح: «السعودية بحجم قارة وهي أكبر من شرق أوروبا.. لدينا تهديدات من 360 درجة».

وأضاف ولي العهد: «المنطقة تشكل تقريبًا 30% من إمدادات الطاقة العالمية.. 20% من مسارات النقل العالمية و40% من إجمالي الإنتاج المحلي العالمي.. تخيل حدوث أي اضطراب في تلك النواحي الثلاث.. الاقتصاد العالمي سينهار.. وليس فقط السعودية أو دول الشرق الأوسط».