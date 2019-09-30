ولي العهد يدعو إلى تحرك قوي لمواجهة التهديدات الإيرانية ويحذر من تداعيات التهاون معها

دعا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، العالم لتحرك قوي لمواجهة التهديدات الإيرانية، مشيرًا إلى أن «الحل السياسي والسلمي أفضل بكثير من الحل العسكري».

وقال ولي العهد في حوار مع قناة «cbsnews» الأمريكية: «إذا لم يقم العالم بتحرك قوي ضد إيران سنرى مزيدًا من التصعيد ..إيران تهدد مصالح العالم وتعرقل إمدادات الطاقة.. أسعار النفط ستقفز إلى مستويات كبيرة لم نرها في حياتنا».

وكان ولي العهد قال إن الهجوم الإرهابي على معامل شركة «أرامكو» في بقيق وخريص استهدف قلب إمدادات الطاقة العالمية، وليس السعودية فقط، واصفًا ما حدث بأنه «حماقة».

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وأضاف: «تسبب الهجوم في فقدان 5.5% من احتياجات الطاقة العالمية.. احتياجات الولايات المتحدة والصين».

وحول الهدف الاستراتيجي الذي دفع إيران إلى استهداف «أرامكو»، قال ولي العهد: «أعتقد أنها حماقة... لا يوجد هدف استراتيجي.. فقط الأحمق من يستهدف 5% من إمدادات الطاقة العالمية.. الهدف الاستراتيجي الوحيد هو إثبات أنهم حمقى وهذا ما فعلوه»، مشيرًا إلى أنه يتفق مع ما قاله وزير الخارجية الأمريكي عندما وصف ما فعلته إيران بأنه سلوك حرب».

وقال ولي العهد: «نعم بلا شك كان تصرف حرب»، منوهًا إلى أن استيراد السعودية للأسلحة يتسق مع أهميتها والتحديات التي تواجهها، وأوضح: «السعودية بحجم قارة وهي أكبر من شرق أوروبا.. لدينا تهديدات من 360 درجة».