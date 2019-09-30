السعودية اليوم / "حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا " محاضرة بتعاوني جنوب حائل



حائل 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات جنوب حائل غداً محاضرة بعنوان " حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا" يقدمها فهد بن سالم الصوينع بعد صلاة المغرب في مسجد الخريصي بحي النقرة.

وتأتي المحاضرة ضمن مناشط المكتب التوجيهية.

// انتهــى //

10:55ت م

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