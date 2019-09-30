السعودية اليوم / محافظ الخفجي يترأس الاجتماع الأول للجنة إصلاح ذات البين



الخفجي 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واس

ترأس محافظ الخفجي محمد بن سلطان الهزاع أمس، الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لإصلاح ذات البَيْن بالمحافظة، وذلك بعد صدور قرار صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة العليا لإصلاح ذات البين بإعادة تشكيل لجان إصلاح ذات البين، وذلك في مقر المحافظة.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية دور الأعضاء في دراسة القضايا والوقوف الميداني لحلها والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص وتوعية ونشر ثقافة العفو والإصلاح بين المجتمع وإتاحة الفرصة لزيارة اللجان المجاورة لتبادل الخبرات والحرص على العمل المؤسسي.

وأوضح الهزاع أن تشكيل هذه اللجنة قام من خلال رؤية عامة المتمثلة في أهمية نشر ثقافة التسامح بين الناس وفضل العفو تنازلاً لوجه الله وكذلك رسالة خاصة وهي بذل مساعي الإصلاح في القضايا الخلافية التي تقع بين الناس بكافة صورها ووصفها، مؤكداً أن القيادة الرشيدة – يحفظها الله - حريصة على تعزيز مبدأ إصلاح ذات البين والسعي للعفو والصفح وحل النزاعات.

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10:28ت م

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