السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية الصين الشعبية بالذكرى السبعين لتأسيس بلاده



جدة 1 صفر 1441هـ الموافق 30 سبتمبر 2019م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية .

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية

وأشاد ـ أيده الله ـ بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة .

// انتهى //

10:26ت م

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جدة 1 صفر 1441هـ الموافق 30 سبتمبر 2019م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية .وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديق اطراد التقدم والازدهار.وأشاد ـ أيده الله ـ بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة .// انتهى //10:26ت م0041

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