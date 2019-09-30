السعودية اليوم / أكثر من 2 مليون مستفيد من الخدمات الوقائية لمراكز المراقبة الصحية بالمدينة المنورة



المدينة المنورة 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واس

أوضحت صحة المدينة المنورة أن مراكز المراقبة الصحية بمنطقة المدينة المنورة نفذت إجراءات وقائية للقادمين عبر مختلف المنافذ خلال العام الماضي.

وبلغ عدد المستفيدين 2,445,903 مستفيدين من الخدمات الوقائية, و 24,136 مستفيداً من الخدمات العلاجية, و 1353 مستفيداً من الخدمات الوقائية بالمطارات, و 575 مستفيداً من الخدمات العلاجية بالموانئ البحرية, و 1928 وسيلة نقل خضعت للإجراءات الوقائية .

وأفادت صحة المدينة أن مراكز المراقبة الصحية بالمنافذ تقوم بتطبيق اللوائح الصحية الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية على جميع القادمين عبر الرحلات الدولية, وأيضاً على وسائل النقل كافة (طائرات ـ سفن ) .

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10:20ت م

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