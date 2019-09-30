السعودية اليوم / فعاليات عن داء " السعار " في محافظة الأحساء



الأحساء 1 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واس

شهدت محافظة الأحساء أمس, إقامة فعاليات اليوم العالمي لداء الكلب "السعار" أمس، بمشاركة وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصحة، وأمانة الأحساء، وذلك في فندق جاردن بلازا في محافظة الأحساء.

وشهدت الفعاليات التي أقيمت تحت شعار " التطعيم لأجل القضاء على المرض "، ندوةً هدفت إلى رفع مستوى الوعي بمرض "السعار" وكيفية التعامل معه في المجالين البشري والبيطري، إضافة إلى تثقيف مُلاك الحيوانات بأهمية التحصين ضد المرض وطرق الوقاية من الإصابات التي تؤدي إلى انتقال المرض إلى الإنسان.

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10:14ت م

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