السعودية اليوم / محافظ صبيا يدشن مشروع تطوير وتحسين بيئة العمل بمركز الرعاية الصحية بالحسيني



صبيا 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واس

دشن محافظ صبيا منصور بن زيد الداود، وبحضور مساعد المدير العام للتخطيط والتحول بصحة جازان الدكتور عواجي النعمي أمس، مشروع تطوير وتحسين بيئة العمل بمركز الرعاية الصحية الأولية بقرية الحسيني التابعة لمحافظة صبيا.

وتجول الداود في المركز، مستمعاً لشرح مفصل من مساعد المدير العام للصحة العامة بصحة جازان الدكتور حسن سويدي عن أقسامه المختلفة وتجهيزاته الطبية من الأطباء والطاقم التمريضي والإداري المؤهلة لخدمة الأهالي من سكان المركز، كما تم تجهيزه بالمستلزمات والمعدات الطبية والأدوية بما يتناسب مع حجم ومستوى المركز، مبيناً أن برنامج تطوير وتحسين بيئة العمل بالمرافق الصحية يهدف إلى الإسهام في تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتوفير بيئة عمل محفزة للموظفين، وتعزيز أهمية التواصل الداخلي بين المستفيد والموظف.

من جهته بين مساعد المدير العام للتخطيط والتحول بصحة جازان، أن البرنامج يعد ضمن برامج التحول الوطني بوزارة الصحة 2020 ورؤية المملكة 2030، التي تتضمن تطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية بهدف تحسين بيئة وجودة الخدمة المقدمة للمستفيد، من خلال تحديث تصاميم المرافق الصحية وفق المعايير العالمية حيث تولي مشاريع التحسين أولوية لخصوصية المرضى بتخصيص غرفة منفردة للكشف والفحوصات الطبية، مع مراعاة معايير السلامة ومكافحة العدوى، والتخلص الآمن من النفايات الطبية والمواد الخطرة الكيميائية، بالإضافة إلى مواقف السيارات، والمسطحات الخضراء اللازمة مع وحدات التكييف ومكافحة الحريق، بما يحقق المردود الإيجابي على إنتاجية العمل بشكل أمثل لتقديم أداء أفضل، وإحداث نقلة نوعية في جودة وسرعة الخدمة المقدمة للمراجعين والمستفيدين.

// انتهى //

10:12ت م

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