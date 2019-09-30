السعودية اليوم / "التحفيز الذاتي وتحقيق الأهداف" دورة تدريبية بجامعة نجران



نجران 01 صفر 1441هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واس

أقامت جامعة نجران ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر أمس، دورة تدريبية للنساء بعنوان "التحفيز الذاتي وتحقيق الأهداف"، وذلك بمقر الغرفة التجارية بنجران.

وتناولت الدورة التي حضرها 400 متدربة، تعريف التحفيز الذاتي، وعناصره، وفوائده، ونتائجه، وكيفية التحفيز، والتحكم في المؤثرات الداخلية والخارجية، إضافةً إلى العوامل المؤثره في عملية التحفيز، وماهي معوقات التحفيز وطرق التغلب عليها.

//انتهى//

10:11ت م

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