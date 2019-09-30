مطار الملك عبدالعزيز الجديد يبدأ تسيير 4 وجهات دولية جديدة

2019-09-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

يبدأ مطار الملك عبد العزيز الجديد في جدة ( الصالة 1) اليوم (الاثنين)، تشغيل رحلات الخطوط السعودية الدولية إلى مطارات أربيل وشرم الشيخ وعمّان والإسكندرية.

وبذلك يرتفع مجموع الوجهات من المطار إلى 21 وجهة داخلية، و7 وجهات دولية، وذلك بعد انتظام رحلات (أبوظبي والبحرين ومسقط) ذهاباً وإياباً في وقت سابق.

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ويُتوقع أن يستمر النقل التدريجي لرحلات خطوط الطيران المختلفة حتى نهاية العام 2019.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قد افتتح الثلاثاء الماضي المطار الجديد، الذي تبلغ مساحته الإجمالية لمجمع الصالات 810 آلاف متر مربع، ويضم 200 كاونتر لخطوط الطيران، و128 كاونتر جوازات، و46 بوابة، و94 جسراً متحركاً مربوطاً بالبوابات.