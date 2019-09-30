الان تتابع حساب المواطن: صدور نتائج الأهلية للدورة 23 «شهر أكتوبر 2019» والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 20 دقيقة - 10:13 ص, 30 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 على البوابة الإلكترونية الرياض- الخليج 365: أعلن برنامج حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة 23 (شهر أكتوبر 2019).وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط:

http://ca.gov.sa

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