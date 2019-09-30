السعودية | شاهد.. أمطار تهطل على الحرم المكي

شكرا لقرائتكم شاهد.. أمطار تهطل على الحرم المكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استقبل الحرم المكي، مساء الأحد، المصلين والطائفين والمعتمرين بزخات المطر التي هبّت معها نسائم الرحمة، وصافحت أكفاً ارتفعت بالدعوات.

كما هطلت أمطار غزيرة على مكة المكرمة وضواحيها، وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد استمرار هطول الأمطار ليمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية منها.

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فيما أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، أنه تم إعادة تمركز وانتشار فرق الإنقاذ ودوريات السلامة والمعدات المساندة في الميادين والمواقع المحددة مسبقا احترازيا. وتم تمرير البلاغ للجهات المعنية للاستعداد والتهيؤ وتشغيل غرفة التنسيق بتواجد مندوبي الطوارئ لدى الجهات ذات العلاقة.

ولم ينجم عن الحالة المطرية أي بلاغات أو وقوع إصابات. وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات المياه وكذلك الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة عند هبوب الرياح، ومراعاة احتمالية حدوث جريان للسيول المنقولة والابتعاد عن مسارها.