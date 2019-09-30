محمد بن مسعود - الدمام - قال: مِن المُهم أن نتأكد أنها لن تتكرر أكد ولي العهد، حرصه على التعلم من الأخطاء؛ لعدم تكرارها؛ مبينًا أن البشر مُعرّضون لارتكاب الأخطاء؛ لأن الأنبياء أنفسهم ارتكبوا أخطاءً.

واختتمت مقدمة برنامج "60 دقيقة" نورا أودونيل، حوارها التلفزيوني على قناة "CBS" مع سمو ولي العهد بسؤال: هل ارتكبتَ أخطاء، وما الدروس التي تعلمتَها؟ وجاء رد الأمير محمد بن سلمان: "الأنبياء أخطأوا؛ فكيف بنا نحن، لكن المهم إذا أخطأنا أن نتعلم من أخطائنا ونتأكد أنها لن تتكرر".

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441 09:31 AM قال: مِن المُهم أن نتأكد أنها لن تتكرر Advertisements مقدمة برنامج "60 دقيقة" تسأل: هل ارتكبتَ أخطاء؟.. وهكذا كان رد ولي العهد مقدمة برنامج "60 دقيقة" تسأل: هل ارتكبتَ أخطاء؟.. وهكذا كان رد ولي العهد أكد ولي العهد، حرصه على التعلم من الأخطاء؛ لعدم تكرارها؛ مبينًا أن البشر مُعرّضون لارتكاب الأخطاء؛ لأن الأنبياء أنفسهم ارتكبوا أخطاءً.

واختتمت مقدمة برنامج "60 دقيقة" نورا أودونيل، حوارها التلفزيوني على قناة "CBS" مع سمو ولي العهد بسؤال: هل ارتكبتَ أخطاء، وما الدروس التي تعلمتَها؟ وجاء رد الأمير محمد بن سلمان: "الأنبياء أخطأوا؛ فكيف بنا نحن، لكن المهم إذا أخطأنا أن نتعلم من أخطائنا ونتأكد أنها لن تتكرر". الكلمات المفتاحية

، مقدمة برنامج "60 دقيقة" تسأل: هل ارتكبتَ أخطاء؟.. وهكذا كان رد ولي العهد ،

المصدر : الخليج 365

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