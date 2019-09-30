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أكد ولي العهد، حرصه على التعلم من الأخطاء؛ لعدم تكرارها؛ مبينًا أن البشر مُعرّضون لارتكاب الأخطاء؛ لأن الأنبياء أنفسهم ارتكبوا أخطاءً.
واختتمت مقدمة برنامج "60 دقيقة" نورا أودونيل، حوارها التلفزيوني على قناة "CBS" مع سمو ولي العهد بسؤال: هل ارتكبتَ أخطاء، وما الدروس التي تعلمتَها؟ وجاء رد الأمير محمد بن سلمان: "الأنبياء أخطأوا؛ فكيف بنا نحن، لكن المهم إذا أخطأنا أن نتعلم من أخطائنا ونتأكد أنها لن تتكرر".
30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441 09:31 AM
قال: مِن المُهم أن نتأكد أنها لن تتكرر
أكد ولي العهد، حرصه على التعلم من الأخطاء؛ لعدم تكرارها؛ مبينًا أن البشر مُعرّضون لارتكاب الأخطاء؛ لأن الأنبياء أنفسهم ارتكبوا أخطاءً.
واختتمت مقدمة برنامج "60 دقيقة" نورا أودونيل، حوارها التلفزيوني على قناة "CBS" مع سمو ولي العهد بسؤال: هل ارتكبتَ أخطاء، وما الدروس التي تعلمتَها؟ وجاء رد الأمير محمد بن سلمان: "الأنبياء أخطأوا؛ فكيف بنا نحن، لكن المهم إذا أخطأنا أن نتعلم من أخطائنا ونتأكد أنها لن تتكرر".
، مقدمة برنامج "60 دقيقة" تسأل: هل ارتكبتَ أخطاء؟.. وهكذا كان رد ولي العهد ،
المصدر : الخليج 365
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