، شجاعة وشفافية .. حينما قطع ولي العهد الطريق على المتاجرين بـ "مقتل خاشقجي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - رؤية تؤكّد مد جسور السعودية الواضحة "إجراءات وإثبات أنه لا مجال لخلط الأوراق"

عاد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في لقائه مع برنامج ٦٠ دقيقة؛ ليؤكّد أن ملف قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي؛ لن يكون خطأً عابراً يمكن التغاضي عنه، فالسياسة الداخلية السعودية لا تقبل التجاوزات، وسيخضع المتهمون للمحاكمة، والقضاء يقول كلمته لأن الأنظمة المعمول بها لا تستثني أحداً من المحاسبة، ولا تخجل السلطات من إعلان التحقيقات، علاوة على ذلك فقد رفعت السعودية أخيراً علم الشفافية قبل المراقبة بسنّ الأنظمة أو تفعيل دور جهات الرقابة والتحقيقات لتقيّم أداء الأجهزة الحكومية حتى دخلنا مرحلة محاسبة موظفي الدولة الصغار.

وهي التأكيدات نفسها التي ذكرتها الحكومة منذ بداية القضية وقطعت الطريق على المتاجرين، فهو قبل كل شيء مواطن سعودي بعيداً عن تكسب بعض المنظمات أو الدول ومحاولات تصدير وتدويل القضية التي قد تحصل في أيّ بقعة أرضية لكنها الأمزجة السياسية المتلوّنة، ومحاولات توظيف القضية في صراعات النفوذ بالمنطقة، واستغلها البعض لمحاولة تشويه سمعة المملكة التي أبدت حرصها منذ اللحظة الأولى.

لكن اللافت هذه المرة هو ما ذكره سمو ولي العهد، عن تحمّله المسؤولية في هذه القضية، لأنها وقعت في عهده، وهذه شجاعة ووضوح يثبتان أنه لا مجال "لخلط الأوراق"، موقف صلب وجسور يُضاف إلى مواقف السعودية ووضوحها في كثير من الملفات الساخنة، فلم يكتفِ ولي العهد بتحمُّل المسؤولية؛ بل أشار إلى ضرورة القيام ببعض الإجراءات لمنع تكرار مثل هذه الجريمة وهذا ما فعلته السعودية، فقد أعادت هيكلة قطاع الاستخبارات، وبعض القطاعات الأمنية؛ لتحديد الصلاحيات وتقنينها وتنظيم الأعمال لضمان عدم استغلال المواقع الوظيفية، وهذا لا يخرج عن سياقه العام، وهو الإصلاحات الحكومية الشاملة التي قامت بها السعودية وتسعى حتى اليوم لتطويرها، فقد شملت تعديلات في البنية التحتية للأنظمة الأمنية والعدلية والقضائية وإلغاء البعض وإضافة لوائح جديدة شملت قطاعات أخرى.