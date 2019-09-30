محمد بن مسعود - الدمام - قال في لقائه عبر "60 دقيقة": على العالم اتخاذ موقف حازم ورادع لإيران : أكد ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حول سؤال تأثير وقوع حرب بين السعودية وإيران على المنطقة، أن المنطقة تشكّل تقريبًا 30% من إمدادات الطاقة في العالم، وتشكل تقريبًا 20% من المعابر التجارية "العالمية، وتشكّل تقريبًا 4% من الناتج القومي العالمي، تخيلوا أن تقف هذه الأمور الثلاثة؛ هذا معناه انهيار الاقتصاد العالمي كله وليس فقط المملكة العربية السعودية أو دول الشرق الأوسط.

وقالت المذيعة: إن "إيران يبدو أنها مستعدة للمجازفة بحرب؛ بهدف تحسين موقفها، بعد أن انسحبت إدارة الرئيس ترامب من الاتفاقية النووية الإيرانية، وفرض عقوبات قاسية. الرئيس الإيراني، حسن روحاني، لن يتفاوض حتى تُرفع العقوبات، إنه مأزق. ولي العهد أخبرنا أن جميع الخيارات يجب أن تظل مطروحة على الطاولة".

وردًّا على استفسار "نورا أودونيل" مقدمة برنامج "60 دقيقة"، جاءت إجابة سمو ولي العهد بعد حديث المذيعة: بلا شك إذا لم يقم العالم باتخاذ موقف حازم ورادع لإيران؛ فسوف نرى تصعيدًا أكبر، وسوف تهدد مصالح العالم، وسوف تتعطل إمدادات الطاقة، وسوف تصل أسعار النفط إلى أرقام خيالية لم نرها في حياتنا.

وسألت المذيعة: هل يجب أن يكون ردًّا عسكريًّا؟ وجاءت الإجابة من ولي العهد: أرجو عدم حدوث ذلك. السؤال ‎لِمَ لا؟ ‎وأجاب ولي العهد: ‎لأن الحل السياسي والسلمي أفضل بكثير من الحل العسكري.

ولي العهد: إذا حدثت هذه الأمور الثلاث سينهار الاقتصاد العالمي هادي العصيمي الخليج 365 2019-09-30 : أكد ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حول سؤال تأثير وقوع حرب بين السعودية وإيران على المنطقة، أن المنطقة تشكّل تقريبًا 30% من إمدادات الطاقة في العالم، وتشكل تقريبًا 20% من المعابر التجارية "العالمية، وتشكّل تقريبًا 4% من الناتج القومي العالمي، تخيلوا أن تقف هذه الأمور الثلاثة؛ هذا معناه انهيار الاقتصاد العالمي كله وليس فقط المملكة العربية السعودية أو دول الشرق الأوسط.

وقالت المذيعة: إن "إيران يبدو أنها مستعدة للمجازفة بحرب؛ بهدف تحسين موقفها، بعد أن انسحبت إدارة الرئيس ترامب من الاتفاقية النووية الإيرانية، وفرض عقوبات قاسية. الرئيس الإيراني، حسن روحاني، لن يتفاوض حتى تُرفع العقوبات، إنه مأزق. ولي العهد أخبرنا أن جميع الخيارات يجب أن تظل مطروحة على الطاولة".

وردًّا على استفسار "نورا أودونيل" مقدمة برنامج "60 دقيقة"، جاءت إجابة سمو ولي العهد بعد حديث المذيعة: بلا شك إذا لم يقم العالم باتخاذ موقف حازم ورادع لإيران؛ فسوف نرى تصعيدًا أكبر، وسوف تهدد مصالح العالم، وسوف تتعطل إمدادات الطاقة، وسوف تصل أسعار النفط إلى أرقام خيالية لم نرها في حياتنا.

وسألت المذيعة: هل يجب أن يكون ردًّا عسكريًّا؟ وجاءت الإجابة من ولي العهد: أرجو عدم حدوث ذلك. السؤال ‎لِمَ لا؟ ‎وأجاب ولي العهد: ‎لأن الحل السياسي والسلمي أفضل بكثير من الحل العسكري. 30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441 Advertisements 09:09 AM قال في لقائه عبر "60 دقيقة": على العالم اتخاذ موقف حازم ورادع لإيران قال في لقائه عبر "60 دقيقة": على العالم اتخاذ موقف حازم ورادع لإيران : أكد ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حول سؤال تأثير وقوع حرب بين السعودية وإيران على المنطقة، أن المنطقة تشكّل تقريبًا 30% من إمدادات الطاقة في العالم، وتشكل تقريبًا 20% من المعابر التجارية "العالمية، وتشكّل تقريبًا 4% من الناتج القومي العالمي، تخيلوا أن تقف هذه الأمور الثلاثة؛ هذا معناه انهيار الاقتصاد العالمي كله وليس فقط المملكة العربية السعودية أو دول الشرق الأوسط.

وقالت المذيعة: إن "إيران يبدو أنها مستعدة للمجازفة بحرب؛ بهدف تحسين موقفها، بعد أن انسحبت إدارة الرئيس ترامب من الاتفاقية النووية الإيرانية، وفرض عقوبات قاسية. الرئيس الإيراني، حسن روحاني، لن يتفاوض حتى تُرفع العقوبات، إنه مأزق. ولي العهد أخبرنا أن جميع الخيارات يجب أن تظل مطروحة على الطاولة".

وردًّا على استفسار "نورا أودونيل" مقدمة برنامج "60 دقيقة"، جاءت إجابة سمو ولي العهد بعد حديث المذيعة: بلا شك إذا لم يقم العالم باتخاذ موقف حازم ورادع لإيران؛ فسوف نرى تصعيدًا أكبر، وسوف تهدد مصالح العالم، وسوف تتعطل إمدادات الطاقة، وسوف تصل أسعار النفط إلى أرقام خيالية لم نرها في حياتنا.

وسألت المذيعة: هل يجب أن يكون ردًّا عسكريًّا؟ وجاءت الإجابة من ولي العهد: أرجو عدم حدوث ذلك. السؤال ‎لِمَ لا؟ ‎وأجاب ولي العهد: ‎لأن الحل السياسي والسلمي أفضل بكثير من الحل العسكري.

، ولي العهد: إذا حدثت هذه الأمور الثلاث سينهار الاقتصاد العالمي ،

المصدر : الخليج 365

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