، عن سير التحقيقات في مقتل "خاشقجي".. ولي العهد: لا استثناءات والمدان سيُحاكَم ،

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أكّد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، شمول التحقيقات في حادثة مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي؛ لكل المتورطين في القضية دون استثناءات، ضماناً لسير وتحقق العدالة.
وفي لقائه مع برنامج "60 دقيقة" المُذاع على قناة "سي بي إس" الأمريكية، فجر اليوم (الإثنين)، قال الأمير محمد بن سلمان: "إن التحقيقات قائمة اليوم ومتى ما ثبتت التهمة على أيّ شخص بغض النظر عن منصبه فسوف يُحال للمحكمة دون أيّ استثناء".
وجاءت تلك الإجابة القاطعة من ولي العهد رداً على سؤال المذيعة نورا أودونيل؛ مقدمة البرنامج له حول أن "اثنين من أقرب مستشاريك المقرّبين متهمان بتدبير هذه المؤامرة، وتمّ إعفاؤهما من قِبل الملك، وأُخرجا من دائرتك الخاصة. فكيف لا تستطيع أن تعرف ما إذا كان قد تمّ تنفيذ ذلك من قِبل أشخاص مقرّبين لك؟".
عن سير التحقيقات في مقتل "خاشقجي".. ولي العهد: لا استثناءات والمدان سيُحاكَممحمد صبح الخليج 365 2019-09-30
أكّد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، شمول التحقيقات في حادثة مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي؛ لكل المتورطين في القضية دون استثناءات، ضماناً لسير وتحقق العدالة.
وفي لقائه مع برنامج "60 دقيقة" المُذاع على قناة "سي بي إس" الأمريكية، فجر اليوم (الإثنين)، قال الأمير محمد بن سلمان: "إن التحقيقات قائمة اليوم ومتى ما ثبتت التهمة على أيّ شخص بغض النظر عن منصبه فسوف يُحال للمحكمة دون أيّ استثناء".
وجاءت تلك الإجابة القاطعة من ولي العهد رداً على سؤال المذيعة نورا أودونيل؛ مقدمة البرنامج له حول أن "اثنين من أقرب مستشاريك المقرّبين متهمان بتدبير هذه المؤامرة، وتمّ إعفاؤهما من قِبل الملك، وأُخرجا من دائرتك الخاصة. فكيف لا تستطيع أن تعرف ما إذا كان قد تمّ تنفيذ ذلك من قِبل أشخاص مقرّبين لك؟".
30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
09:03 AM
شدّد على شمول التحقيقات كل المتورّطين
أكّد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، شمول التحقيقات في حادثة مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي؛ لكل المتورطين في القضية دون استثناءات، ضماناً لسير وتحقق العدالة.
وفي لقائه مع برنامج "60 دقيقة" المُذاع على قناة "سي بي إس" الأمريكية، فجر اليوم (الإثنين)، قال الأمير محمد بن سلمان: "إن التحقيقات قائمة اليوم ومتى ما ثبتت التهمة على أيّ شخص بغض النظر عن منصبه فسوف يُحال للمحكمة دون أيّ استثناء".
وجاءت تلك الإجابة القاطعة من ولي العهد رداً على سؤال المذيعة نورا أودونيل؛ مقدمة البرنامج له حول أن "اثنين من أقرب مستشاريك المقرّبين متهمان بتدبير هذه المؤامرة، وتمّ إعفاؤهما من قِبل الملك، وأُخرجا من دائرتك الخاصة. فكيف لا تستطيع أن تعرف ما إذا كان قد تمّ تنفيذ ذلك من قِبل أشخاص مقرّبين لك؟".
، عن سير التحقيقات في مقتل "خاشقجي".. ولي العهد: لا استثناءات والمدان سيُحاكَم ،
المصدر : الخليج 365
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