السعودية اليوم / " أهمية الوسطية والاعتدال " محاضرة بجدة غداً



جدة 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واس

ينظم المركز التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة جدة غداً، محاضرة بعنوان "أهمية الوسطية والاعتدال", وذلك في جامع الإمام الذهبي بحي الجامعة.

وتأتي المحاضرة التي تُقام عقب صلاة العشاء, ضمن برامج وأنشطة المركز لهذا العام.

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09:40ت م

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