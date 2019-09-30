

حائل 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات جنوب حائل غداً، محاضرة بعنوان "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته" يقدمها عيسى بن عبدالله المطرودي بجامع الراجحي بعد صلاة المغرب.

وتأتي المحاضرة ضمن مناشط المكتب التوجيهية.

// انتهى //

09:03ت م

0022





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته" محاضرة بتعاوني جنوب حائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.