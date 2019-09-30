السعودية اليوم / أمين الشرقية: تدشين نائب أمير الشرقية لمشروعات بقيق دعم لمواصلة التنمية



الدمام 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واس

بين معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية لمحافظة بقيق؛ لتفقد عدد من المشروعات التنموية تأتي امتدادًا لما يوليه سموه من رعاية واهتمام ومتابعة لمشروعات الأمانة في مختلف المحافظات، مؤكداً أن ذلك لا يستغرب من قادة هذه البلاد الذين دأبوا على الوقوف والإشراف بأنفسهم على المشروعات المنفذة، وتلمس احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.

وأشار أن المشروعات التنموية التي دشنها سمو نائب أمير المنطقة الشرقية في محافظة بقيق، تجاوز قيمتها 30 مليون ريال، مؤكداً أن هذه المشروعات ستنعكس ايجاباً على المحافظة، وستسهم في تحسين المشهد الحضري فيها، وزيادة المساحات الخضراء، ورفع مستوى جودة الحياة عبر توفير مرافق تلامس احتياج أهالي المحافظة.

وأوضح المهندس الجبير، أن المنطقة الشرقية تشهد قفزات حضارية ونوعية عبر منظومة مشروعات بلدية، تتجاوز التأثير الآني، لتكون مشروعات راسخة في الذاكرة ومتكاملة مع المشروعات الأخرى، ومعالم تعبر عن الطراز العمراني الفريد الذي تتميز به المنطقة الشرقية، وتسهم في ربط أصالة وعراقة الماضي بتنمية وتطوير الحاضر.

وأضاف أن افتتاح مكتب خدمات بلدية في جوف بني هاجر، يسهم في تطوير الخدمات المقدمة لأهالي الهجرة، كما سيسهم في المتابعة المباشرة لجودة الخدمات، ورفع كفاءة المشروعات المنفذة، كما سيسهم في تسريع وتيرة العمل في المشروعات المقررة، مبيناً أن تدشين مقر المجلس البلدي بالمحافظة يعد اضافة لمنظومة العمل البلدي، وسيسهم في نقلها نحو مزيد من المنجزات في ظل ما تحظى به من دعم من القيادة الرشيدة - أيدها الله -.

ورفع أمين المنطقة الشرقية، الشكر والعرفان لسمو نائب أمير الشرقية باسمه وباسم منسوبي الأمانة وبلدية بقيق والمجلس البلدي على الدعم اللامحدود الذي يحظى به القطاع البلدي من سموه، مثمناً جهود فرق العمل التي تعمل بشكل متواصل لإنجاز هذه المشروعات.

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