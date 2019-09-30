السعودية اليوم / "الصدق" .. محاضرة بمسجد قباء غداً



المدينة المنورة 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة غداً، محاضرة بعنوان "الصدق" يلقيها القاضي بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة الشيخ محمد إبراهيم البياضي, وذلك بعد صلاة المغرب بمسجد قباء.

وتأتي المحاضرة ضمن الأنشطة الثقافية التي ينفذها فرع الوزارة ضمن مبادرة "خير أمة".

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08:37ت م

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