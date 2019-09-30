السعودية اليوم / الهيئة الملكية للجبيل وينبع توقع مذكرة تفاهم مع معهد الإدارة العامة



الجبيل الصناعية 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واس

وقع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي مع مدير عام فرع معهد الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية الدكتور محمد باجنيد أمس، مذكرة تفاهم وتعاون بين الجانبين، بحضور عدد من المسؤولين، وذلك بمبنى الهيئة الملكية في مدينة الجبيل الصناعية.

وتهدف المذكرة إلى دعم وتعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية القائمة بين الطرفين بشكل فعّال من خلال تقديم البحوث والدراسات الفنية والاستشارات التخصصية عن طريق مركز الأعمال بمعهد الإدارة العامة, بالإضافة إلى خدمات التدريب والتطوير، حيث تشمل بنود مذكرة التفاهم والتعاون الموقعة جميع مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع.

وأكد مدير عام الموارد البشرية بالهيئة الملكية بالجبيل ذعار بن شجاع المطيري، أن مذكرة التفاهم تأتي من مجال تعزيز التعاون والشراكة مع معهد الإدارة العامة بصفتها جهة خبيرة في مجال التدريب والتطوير، مبيناً أن أبرز بنودها يأتي في تغطية مجالات البحث العلمي والاستشارات الفنية والإدارية والهندسية في نسق ومسار عمل الهيئة الملكية للجبيل وينبع، كما أنها تُمكن وتُغطي مجال التدريب سواء في مقر معهد الإدارة العامة أو في مدينة الجبيل الصناعية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد باجنيد أن مذكرة التفاهم بمثابة الشراكة المثمرة للجانبين، مشيراً إلى أن مدينة الجبيل الصناعية مدينة متقدمة ومتطورة وفي نمو متسارع.

الجدير بالذكر أن مذكرة التفاهم الموقعة تأتي لإنجاز البرامج والمبادرات والأعمال المشتركة القائمة والناشئة وفقاً لبنود مذكرة التفاهم المتفق عليها من قبل الطرفين.

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