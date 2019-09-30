السعودية اليوم / أمانة نجران تطلق مشروع إزالة الأنقاض



نجران 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واس

أطلقت أمانة منطقة نجران، مشروع إزالة الأنقاض الذي يأتي ضمن مشاريع معالجة التشوه البصري بأمانة المنطقة ومحافظاتها.

وأوضح أمين نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، أن المشروع يأتي ضمن مشاريع تحسين المشهد البصري بالمنطقة ومحافظاتها، وتستمر أعماله لمدة ثلاثة أشهر، حاثاً الجميع على التعاون مع الأمانة والبلديات المرتبطة وذلك بعدم رمي مخلفات البناء عشوائياً، حيث أن الأمانة ستقوم بتطبيق نظام الغرامات والجزاءات بحق كل من يخالف ذلك.

وأشار المهندس عيبان إلى أن المشروع يشتمل على إزالة الأنقاض ومخلفات البناء ونواتج الهدم والترميم واللوحات والملصقات الدعائية المخالفة وإزالة مظلات وهناجر مواقف السيارات المخالفة داخل الأحياء وأحواش الماشية والصناديق والعشش والمخيمات المنتشرة عشوائياً، بالإضافة لإزالة السيارات التالفة والمهملة في الشوارع العامة والميادين.

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