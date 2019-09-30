السعودية اليوم / سمو نائب أمير الشرقية يلتقي منسوبي أدبي الأحساء



الدمام 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بحضور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، بقصر البندرية في الأحساء مساء أمس، رئيس نادي الأحساء الأدبي الدكتور ظافر بن عبدالله الشهري يرافقه عدد من منسوبي النادي من مثقفي ومثقفات الأحساء.

ونوه سموه في مستهل اللقاء بما توليه القيادة الرشيدة - أعزها الله - للقطاع الثقافي من دعمٍ واهتمام، مؤكداً أن الدور المأمول من المثقفين والمثقفات لإثراء الساحة الفكرية، وتعزيز إسهاماتهم في تنوير المجتمع، مشدداً سموه على ضرورة إشراك مختلف فئات المجتمع في أنشطة النادي، وأن يكون منصة جامعة لكل المثقفين.

واستمع سموه إلى شرح عن برامج النادي وأنشطته لهذا العام، كما دشن سموه تطبيق النادي على " أنظمة تشغيل الأجهزة الذكية " كأول تطبيق على مستوى الأندية الأدبية، كما استمع إلى تقرير عن برامج النادي التي قدمها بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 والتي استمرت على مدى ثلاثة أيام، واشتملت على " العرضة

// انتهى //

08:16ت م

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الدمام 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بحضور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، بقصر البندرية في الأحساء مساء أمس، رئيس نادي الأحساء الأدبي الدكتور ظافر بن عبدالله الشهري يرافقه عدد من منسوبي النادي من مثقفي ومثقفات الأحساء.ونوه سموه في مستهل اللقاء بما توليه القيادة الرشيدة - أعزها الله - للقطاع الثقافي من دعمٍ واهتمام، مؤكداً أن الدور المأمول من المثقفين والمثقفات لإثراء الساحة الفكرية، وتعزيز إسهاماتهم في تنوير المجتمع، مشدداً سموه على ضرورة إشراك مختلف فئات المجتمع في أنشطة النادي، وأن يكون منصة جامعة لكل المثقفين.واستمع سموه إلى شرح عن برامج النادي وأنشطته لهذا العام، كما دشن سموه تطبيق النادي على " أنظمة تشغيل الأجهزة الذكية " كأول تطبيق على مستوى الأندية الأدبية، كما استمع إلى تقرير عن برامج النادي التي قدمها بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 والتي استمرت على مدى ثلاثة أيام، واشتملت على " العرضة السعودية وندوة كبرى عن المملكة 89 مسيرة إنجاز وعطاء، ومعرض وطن وتاريخ، وأوبريت "قوافل المجد" وبرنامج ركن الأديب الصغير وندوة تلفزيونية من مقر النادي) حيث تجاوز عدد الحاضرين 3700 مستفيد.// انتهى //08:16ت م0013

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