

الاحساء 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بحضور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، مساء أمس، أهالي محافظة الأحساء، الذين قدموا للسلام على سموه، وذلك بقصر البندرية بمحافظة الأحساء.

وأوضح فضيلة عضو هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل الشيخ قيس بن محمد آل الشيخ مبارك، أن الأحساء تحظى باهتمام القيادة منذ تأسيس المملكة، مشيراً إلى ما شهدته المحافظة من تطور ونمو متواصل في كافة المجالات، مؤكداً أن الدولة رعت وعززت قيم الاعتدال والوسطية وحافظت على المكتسبات، فالمملكة كانت ولا زالت منارةً للوسطية والاعتدال.

من جانبه، بيّن موسى الهاشم، أن المملكة مرت بذكرى احتفال اليوم الوطني التاسع والثمانين في أجواء من الفرحة والبهجة التي عمت أنحاء المملكة، مؤكداً أن الشعب السعودي ملتف حول قيادته، مؤمن أن هذه الوحدة تفدى بالغالي والنفيس، وواجب الجميع الحفاظ عليها.

حضر الاستقبال أصحاب الفضيلة والمعالي ومسؤولي الدوائر الحكومية في المحافظة، وأهالي الأحساء.

// انتهى//.

08:07ت م

0011





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو نائب أمير الشرقية يستقبل أهالي محافظة الأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.