شكرا لقرائتكم خبر عن بماذا وصف الأمير محمد بن سلمان الهجوم على منشآت النفط التابعة لشركة أرامكو؟ والان مع التفاصيل

وصف الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الهجوم على منشآت النفط التابعة لشركة أرامكو بأنه عمل أحمق، لأنه استهدف 5% من إمدادات النفط بالعالم.

وأضاف ولي العهد السعودي، خلال حديثه مع قناة "CBS" الأمريكية، أن الهجوم الذي استهدف أرامكو ضرب قلب صناعة الطاقة في العالم.

وقال إنه يتفق مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن الهجوم على منشآت النفط التابعة لشركة "أرامكو" يعد "عملا حربيا" من قبل إيران.

ومن ناحية أخري، أكد ولي العهد السعودي أن إعلان السياحة سيحقق لاقتصاد المملكة نموا يقدر بنحو 10% خلال السنوات العشر المقبلة.

وفجر 14 سبتمبر/أيلول الجاري تعرض معملان تابعان لأرامكو لهجوم إرهابي، وأعلنت الداخلية السعودية السيطرة على حريقين اندلعا في معملين للنفط بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار.

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وقوبل الهجوم بموجة استنكار وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق، كما عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة الحادث، فيما أكدت واشنطن وقوف طهران وراء الحادث الإرهابي، مشددة على ضرورة العمل والتنسيق مع الحلفاء للتصدي للدور الإيراني في زعزعة استقرار المنطقة.

وفي أعقاب الحادث، قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة السعودي إن العدوان على موقعي شركة أرامكو أدى إلى انقطاع نحو 5,7 مليون برميل يومياً من إنتاج الزيت الخام، منها 4,5 مليون برميل يومياً من معامل بقيق، وتتم معالجة الإنتاج من حقول عدة.

وأكد أن الحريق تسبب في تعطل إنتاج نحو 2 بليون قدم مكعب من الغاز المصاحب، ونحو 1,3 بليون قدم مكعب من الغاز الجاف، و500 مليون قدم مكعب من غاز الإيثان، ونحو نصف مليون برميل من سوائل الغاز.

وأشار إلى أن هذا الانقطاع يمثل نحو نصف إنتاج المملكة من الزيت الخام، وبما يعادل نحو 6% من الإنتاج العالمي.

واستعادت شركة أرامكو السعودية طاقتها الإنتاجية للنفط إلى 11.3 مليون برميل يوميا بعد هجمات 14 سبتمبر/أيلول، وقالت المصادر لرويترز إن إنتاج النفط الخام السعودي من حقل خريص يبلغ الآن 1.3 مليون برميل يوميا، ونحو 4.9 مليون برميل من حقل بقيق حاليا.

وأرامكو هي أكثر شركات النفط ربحية في العالم.