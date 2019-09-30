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2019-09-30 في حضرة الوزير الشبانة .. الإعلام تحتفي بالرموز وتكرم المتميزين في يوم الوطن "متابعات الخليج 365" توثق بالصور لحظات تتويج الفائزين والعروض الفنية







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