الان تتابع وظائف للرجال والنساء بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف إدارية وتقنية وصحية شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس بمقر الجامعة في الرياض والأحساء وجدة. وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المتاحة هي: مساعد إداري ثالث (Administrative Assistant III ) – للنساء – الرياض. مساعد إداري ثاني (Administrative Assistant II ) – للنساء – الرياض. مساعد بحث ثاني (Research Assistant II) – للرجال – الرياض. مساعد إداري ثالث (Administrative Assistant III) – للرجال – الرياض. Advertisements مساعد إداري ثاني (Administrative Assistant II) – للرجال – الرياض. مساعد إداري أول (Administrative Assistant I) – للرجال – الرياض. مسؤول مواقع إنترنت (Webmaster) – للرجال – الرياض. محلل برامج (Programmer Analyst) – للرجال – الرياض. فني مكتبة (Library Technician) – للرجال – الرياض. مشغل رسومات ثاني (Graphics Operator I) – للنساء – الأحساء. للاطلاع على الشروط والتقديم من خلال الرابط التالي: https://careers.ksau-hs.edu.sa/Vacancies/Opportunities

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