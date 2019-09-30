الان تتابع هيئة الهلال الأحمر تكشف تفاصيل مباشرة حريق قطار الحرمين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365- هاني الثبيتي: كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة تفاصيل مباشرتها لحريق قطار الحرمين الشريفين مؤكدة أنها شاركت بعدد 9 فرق اسعافية. Advertisements وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الخليج 365” فقد تم اسعاف 11 حالات بسيطة تعاني من اختناق بسيط ونقل 5 حالات منها فقط لأقرب منشأة صحية. واكد عبدالله ابوزيد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الاحمر السعودي بمحافظة جدة أن الفرق سيطرت على الموقف بتواجد الفائد الميداني نايف الدوقي.

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